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Battle Bots: Битва роботов (2015), 6 сезон

Постер к 6-му сезону телешоу Battle Bots: Битва роботов
Киноафиша Сериалы Battle Bots: Битва роботов Сезоны Сезон 6

BattleBots 12+
Оригинальное название Season 6
Название Сезон 6
Премьера сезона 6 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 19
Продолжительность сезона 38 часов 0 минут
О чем 6-й сезон телешоу «Battle Bots: Битва роботов»

В 6-м сезоне шоу «Battle Bots: Битва роботов» боты со всего мира возвращаются на поле битвы, чтобы сразиться в главном турнире по Robot combat. На сей раз соревнование проходит в Городе грехов – легендарном Лас-Вегасе, который привлекает в игру самых отчаянных и азартных участников. Робот Йети возвращается после годичного отсутствия. Расти со своей «мамой» также готов опять выступить перед зрителями, но будет ли его обновленного металлического щита достаточно, чтобы защититься от смертоносного оружия его первого противника? Действие достигает апогея, когда на арену выпускается целый выводок ботов-дебютантов, которым есть чем удивить соперников.

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Список серий телешоу Battle Bots: Битва роботов График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Руби и жги! Slash And Burn!
Сезон 6 Серия 1
6 января 2022
Мне нравятся большие роботы (если они не умерли) I Like Big Bots (That Will Not Die)
Сезон 6 Серия 2
13 января 2022
Утки, драконы, змеи–убийцы - Что за зоопарк! Ducks, Dragons, Killer Snakes – What a Zoo!
Сезон 6 Серия 3
20 января 2022
Порви с прошлым Out With the Old
Сезон 6 Серия 4
27 января 2022
Давайте перейдем к делу апперкотом! Let's Uppercut to the Chase!
Сезон 6 Серия 5
3 февраля 2022
Больше, чем боты Bigger Than Bots
Сезон 6 Серия 6
10 февраля 2022
Кромки, клинья и колеса Edges, Wedges, and Wheels
Сезон 6 Серия 7
17 февраля 2022
Переверните сценарий Flip the Script
Сезон 6 Серия 8
24 февраля 2022
Смириться или заткнуться Put Up or Shut Up
Сезон 6 Серия 9
3 марта 2022
Победителю достается добыча To the Victor, Go the Spoils
Сезон 6 Серия 10
10 марта 2022
Да начнется турнир! Let the Tournament Begin!
Сезон 6 Серия 11
17 марта 2022
8 пало, осталось еще 8 8 Down, 8 to Go
Сезон 6 Серия 12
24 марта 2022
Раунд из 16 Round of 16
Сезон 6 Серия 13
31 марта 2022
Боевые роботы: Финал BattleBots: The Finals
Сезон 6 Серия 14
7 апреля 2022
ЧЕМПИОНЫ: Да начнется фестиваль Слагфеста CHAMPIONS: Let the Slugfest Begin
Сезон 6 Серия 15
4 августа 2022
ЧЕМПИОНЫ: Фестиваль Слагфеста продолжается CHAMPIONS: The Slugfest Continues
Сезон 6 Серия 16
11 августа 2022
ЧЕМПИОНЫ: Фестиваль Слагфеста, часть 3 CHAMPIONS: The Slugfest Part 3
Сезон 6 Серия 17
18 августа 2022
ЧЕМПИОНЫ: Фестиваль Слагфеста, часть 4 CHAMPIONS: The Slugfest Part 4
Сезон 6 Серия 18
25 августа 2022
ЧЕМПИОНЫ: Финальный Слагфест CHAMPIONS: The Final Slugfest
Сезон 6 Серия 19
1 сентября 2022
График выхода всех сериалов
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