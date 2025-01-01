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Battle Bots: Битва роботов
Сезоны
Battle Bots: Битва роботов, список сезонов
BattleBots
12+
Год выпуска
2015
Страна
США
Эпизод длится
2 часа 0 минут
Телеканал
Discovery Channel
Рейтинг шоу
0.0
Оцените
0
голосов
8
IMDb
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Список сезонов телешоу «Battle Bots: Битва роботов»
Сезон 1 / Season 1
6 эпизодов
21 июня 2015 - 26 июля 2015
Сезон 2 / Season 2
10 эпизодов
10 мая 2016 - 1 сентября 2016
Сезон 3 / Season 3. Fight Night
20 эпизодов
11 мая 2018 - 5 октября 2018
Сезон 4 / Season 4
16 эпизодов
7 июня 2019 - 27 сентября 2019
Сезон 5 / Season 5
14 эпизодов
3 декабря 2020 - 11 марта 2021
Сезон 6 / Season 6
19 эпизодов
6 января 2022 - 1 сентября 2022
Сезон 7 / Season 7
6 эпизодов
4 августа 2022 - 8 сентября 2022
Сезон 8 / Season 8
19 эпизодов
5 января 2023 - 25 мая 2023
Сезон 9 / Season 9
6 эпизодов
5 октября 2023 - 9 ноября 2023
Сезон 10
TBA
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