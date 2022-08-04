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Battle Bots: Битва роботов (2015), 7 сезон

Постер к 7-му сезону телешоу Battle Bots: Битва роботов
Киноафиша Сериалы Battle Bots: Битва роботов Сезоны Сезон 7

BattleBots 12+
Оригинальное название Season 7
Название Сезон 7
Премьера сезона 4 августа 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 7-й сезон телешоу «Battle Bots: Битва роботов»

В 7-м сезоне шоу «Battle Bots: Битва роботов» в самом разгаре очередной, уже седьмой чемпионат мира по Robot combat. Отборочный тур буквально перегружен небывалым количеством новичков, но даже половина из них не дойдет до финального тура. Бразильская команда представляет своего непобедимого робота-быка по кличке Минотавр. Но останется ли он таким же непобедимым после нескольких встреч со старожилами конкурса? Создатели Блипа надеются на успех, вдохновленные прошлогодними победами, однако их ждет страшное разочарование. Но главное событие сезона впереди: смертельный бой двух самых устрашающих ботов в мире.

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Список серий телешоу Battle Bots: Битва роботов График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Чемпионы Битвы роботов: Да начнется Слагфест BattleBots Champions: Let the Slugfest Begin
Сезон 7 Серия 1
4 августа 2022
Чемпионы Боевых роботов: Слагфест продолжается BattleBots Champions: The Slugfest Continues
Сезон 7 Серия 2
11 августа 2022
Чемпионы Боевых роботов: Слагфест часть 3 BattleBots Champions: The Slugfest Part 3
Сезон 7 Серия 3
18 августа 2022
Чемпионы Боевых роботов: Слагфест часть 4 BattleBots Champions: The Slugfest Part 4
Сезон 7 Серия 4
25 августа 2022
Чемпионы Боевых роботов: Финал Слагфеста BattleBots Champions: The Final Slugfest
Сезон 7 Серия 5
1 сентября 2022
Чемпионы боевых роботов: Золотая стрела BattleBots Champions: The Golden Bolt
Сезон 7 Серия 6
8 сентября 2022
График выхода всех сериалов
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