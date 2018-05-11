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Battle Bots: Битва роботов (2015), 3 сезон

Постер к 3-му сезону телешоу Battle Bots: Битва роботов
Киноафиша Сериалы Battle Bots: Битва роботов Сезоны Сезон 3

BattleBots 12+
Оригинальное название Season 3. Fight Night
Название Сезон 3
Премьера сезона 11 мая 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 20
Продолжительность сезона 40 часов 0 минут
О чем 3-й сезон телешоу «Battle Bots: Битва роботов»

В 3-м сезоне шоу «Battle Bots: Битва роботов» съемки ведутся в преддверии чемпионата мира по робототехнике 2018 года. Легенды Robot combat готовы поставить на карту все, чтобы оказаться в числе участников этого мероприятия. Фаворит боев Йети выйдет на арену против не менее устрашающего робота Знахаря, а Hypershock и Biteforce сразятся друг с другом в самом эпическом поединке сезона. В это время новичкам соревнований придется проявить все свои таланты и скрытые преимущества, чтобы оказаться хотя бы в лонг-листе этого года. Однако некоторые роботы-первогодки превзойдут все ожидания и смогут выйти против действующих чемпионов.

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Список серий телешоу Battle Bots: Битва роботов График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Пришло время сражаться с роботами! It's Robot Fighting Time!
Сезон 3 Серия 1
11 мая 2018
Ты йети, чтобы так грохотать? Are You Yeti to Rumble?
Сезон 3 Серия 2
18 мая 2018
Каждый хочет быть крутым Everyone Wants to Be the Hotshot
Сезон 3 Серия 3
25 мая 2018
Из Битвы роботов нет выхода! There's No Tapping Out in Battlebots!
Сезон 3 Серия 4
1 июня 2018
Просто продолжай вращаться Just Keep Spinning
Сезон 3 Серия 5
8 июня 2018
Это потрясающая вечеринка роботов! It's a Flippin' Robot Party!
Сезон 3 Серия 6
15 июня 2018
Пришло время поднимать вилы! It's Fork Lifting Time!
Сезон 3 Серия 7
22 июня 2018
Я здесь для того, чтобы пнуть какого-нибудь робота I'm Here to Kick Some Bot
Сезон 3 Серия 8
29 июня 2018
Лед, лед, детка Ice, Ice, Baby
Сезон 3 Серия 9
6 июля 2018
Потрясающе хорошо провели время A Smashing Good Time
Сезон 3 Серия 10
13 июля 2018
Турнир отчаянных The Desperado Tournament
Сезон 3 Серия 11
3 августа 2018
Это боевые роботы! This is Battlebots!
Сезон 3 Серия 12
10 августа 2018
Матч-реванш The Rematch
Сезон 3 Серия 13
17 августа 2018
Это будет потрясающий взрыв! It's Going to Be a Flippin' Blast!
Сезон 3 Серия 14
24 августа 2018
США против всего мира USA vs The World
Сезон 3 Серия 15
31 августа 2018
Бык в магазине роботов A Bull in a Bot Shop
Сезон 3 Серия 16
7 сентября 2018
Грохот последнего шанса Last Chance Rumble
Сезон 3 Серия 17
14 сентября 2018
Пришло время турнира It's Tournament Time
Сезон 3 Серия 18
21 сентября 2018
Турнир The Tournament
Сезон 3 Серия 19
28 сентября 2018
Ночь чемпионата Championship Night
Сезон 3 Серия 20
5 октября 2018
График выхода всех сериалов
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