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Battle Bots: Битва роботов (2015), 4 сезон

Постер к 4-му сезону телешоу Battle Bots: Битва роботов
Киноафиша Сериалы Battle Bots: Битва роботов Сезоны Сезон 4

BattleBots 12+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 7 июня 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 16
Продолжительность сезона 32 часа 0 минут
О чем 4-й сезон телешоу «Battle Bots: Битва роботов»

В 4-м сезоне шоу «Battle Bots: Битва роботов» чемпионат стартует с 67 эпическими ботами, которые сразятся за звание чемпиона мира по Robot combat 2019 года. Новый сезон состоит из двух блоков по 8 серий, в каждом из которых найдется место и невероятным боям на арене, и закулисным кадрам из Ямы, где роботы ремонтируются между битвами. Финалист BattleBots 2018 года Минотавр встретится лицом к лицу с Whiplash, а прошлогодний чемпион Biteforce сразится со знаменитым ботом Йети. Тем временем один из самых выдающихся изобретателей прошлых сезонов возвращается к соревнованиям с совершенно новым железным детищем.

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Список серий телешоу Battle Bots: Битва роботов График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Это то, что вы называете нокаутом! That's What You Call a KO!
Сезон 4 Серия 1
7 июня 2019
Если ты связываешься с Быком, то получаешь Барабан You Mess with the Bull, You Get the Drum
Сезон 4 Серия 2
14 июня 2019
Не выходи из себя! Don't Flip Out!
Сезон 4 Серия 3
21 июня 2019
Утку, которую могла бы любить только мать A Duck Only a Mother Could Love
Сезон 4 Серия 4
28 июня 2019
Семейное дело A Family Affair
Сезон 4 Серия 5
5 июля 2019
Ведра и скандалисты Buckers and Brawlers
Сезон 4 Серия 6
12 июля 2019
Самый разрушительный робот The Most Destructive Robot
Сезон 4 Серия 7
19 июля 2019
Турнир отчаянных II The Desperado Tournament II
Сезон 4 Серия 8
26 июля 2019
Не сводите глаз с приза Eyes on the Prize
Сезон 4 Серия 9
9 августа 2019
Переворачивается, стреляет и вздрагивает Flips, Fires and Flinches
Сезон 4 Серия 10
16 августа 2019
Как бот на пламя Like a Bot to a Flame
Сезон 4 Серия 11
23 августа 2019
Это будет грандиозно This is Gonna Be Huge
Сезон 4 Серия 12
30 августа 2019
Один плавник, который будет править ими всеми One Flipper to Rule Them All
Сезон 4 Серия 13
6 сентября 2019
Жить, чтобы умереть в другой день Live to Die Another Day
Сезон 4 Серия 14
13 сентября 2019
Мои супер сладкие 16 My Super Sweet 16
Сезон 4 Серия 15
20 сентября 2019
Чемпионат мира по боевым роботам 2019 года 2019 BattleBots World Championship
Сезон 4 Серия 16
27 сентября 2019
График выхода всех сериалов
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