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Battle Bots: Битва роботов (2015), 5 сезон

Постер к 5-му сезону телешоу Battle Bots: Битва роботов
Киноафиша Сериалы Battle Bots: Битва роботов Сезоны Сезон 5

BattleBots 12+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 3 декабря 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 14
Продолжительность сезона 28 часов 0 минут
О чем 5-й сезон телешоу «Battle Bots: Битва роботов»

В 5-м сезоне шоу «Battle Bots: Битва роботов» чемпионат 2020 года стартует, когда 60 команд со всего мира вновь собираются вместе. Изобретатель Джек Бейкер со своим любимым ботом рискует бросить вызов Рэю Биллингсу и его культовому безжалостному железному монстру – Надгробию. Четыре совершенно новых бота дебютируют в качестве новичков, причем в команде оказывается самый юный за всю историю соревнований пилот – мальчик в возрасте 11 лет. Тем временем легенда возвращается из прошлого: участник, занявший в минувшем сезоне второе место, вновь готов к бою. Он бросает вызов своему непримиримому конкуренту.

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Список серий телешоу Battle Bots: Битва роботов График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Возвращение ботов Return of the Bots
Сезон 5 Серия 1
3 декабря 2020
Пусть начнется Большая битва ботов Let the Big Bot Battle Begin
Сезон 5 Серия 2
10 декабря 2020
Стоп! Время молота! Stop! Hammer Time!
Сезон 5 Серия 3
17 декабря 2020
Кровь, пот и механизмы Blood, Sweat and Gears
Сезон 5 Серия 4
24 декабря 2020
Убийца из города грехов Sin City Slasher
Сезон 5 Серия 5
7 января 2021
Битва непобедимых Battle of the Undefeated
Сезон 5 Серия 6
14 января 2021
Прибавляю жару Turning up the Heat
Сезон 5 Серия 7
21 января 2021
Сорвите джекпот! Hit the Jackpot!
Сезон 5 Серия 8
28 января 2021
Сейчас или никогда Now or Never
Сезон 5 Серия 9
4 февраля 2021
Пройди квалификацию! или помаши рукой на прощание!Э Qualify! or Wave Goodbye!
Сезон 5 Серия 10
11 февраля 2021
Выживать и продвигаться вперед Survive and Advance
Сезон 5 Серия 11
18 февраля 2021
Сегодня ночью мы убиваем чудовищ! We're Beast Slayin' Tonight!
Сезон 5 Серия 12
25 февраля 2021
Шок и благоговейный трепет Shock and Awe
Сезон 5 Серия 13
4 марта 2021
Финал чемпионата мира The World Championship Finals
Сезон 5 Серия 14
11 марта 2021
График выхода всех сериалов
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