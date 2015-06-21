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Battle Bots: Битва роботов (2015), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Battle Bots: Битва роботов
Киноафиша Сериалы Battle Bots: Битва роботов Сезоны Сезон 1

BattleBots 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 июня 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 6
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Battle Bots: Битва роботов»

В 1-м сезоне шоу «Battle Bots: Битва роботов» на специально оборудованной площадке схлестнутся сильнейшие боевые роботы нового поколения. Свои детища предоставят 48 изобретателей-любителей из разных стран мира, искренне увлеченных современной робототехникой. Ведущие Эд Роски и Грег Мансон разделят разрушительные машины на пары, чтобы выяснить, кто из них лучше подготовлен к настоящему сражению. Все роботы созданы в одной весовой категории и по одним критериям, так что мошенничество исключается, однако вооружить свое металлическое создание каждый автор волен в меру своей фантазии и навыков.

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Список серий телешоу Battle Bots: Битва роботов График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Премьерный выпуск. Квалификационный раунд The Battle Begins: Qualifiers (1)
Сезон 1 Серия 1
21 июня 2015
Всмятку. Квалификационный раунд, часть 2 Crunch Time: Qualifying Round (2)
Сезон 1 Серия 2
28 июня 2015
Цельнометаллическая схема. 1/16 финала, часть 1 Full Metal Bracket: Round of 16
Сезон 1 Серия 3
5 июля 2015
Последний шанс. 1/16 финала, часть 2 Last Chance to Advance: Round of 16
Сезон 1 Серия 4
12 июля 2015
Большая восьмерка. Четвертьфинал The Great 8: Quarterfinals
Сезон 1 Серия 5
19 июля 2015
Один робот, чтоб править всеми. Финальная битва One Bot Rules Them All: The Championship
Сезон 1 Серия 6
26 июля 2015
График выхода всех сериалов
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