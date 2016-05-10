Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Battle Bots: Битва роботов (2015), 2 сезон

Постер к 2-му сезону телешоу Battle Bots: Битва роботов
Киноафиша Сериалы Battle Bots: Битва роботов Сезоны Сезон 2

BattleBots 12+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 10 мая 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 10
Продолжительность сезона 20 часов 0 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Battle Bots: Битва роботов»

Во 2-м сезоне шоу «Battle Bots: Битва роботов» новое поле для сражений боевых машин сконструировано по принципу гладиаторской арены. После каждого боя ее покинет только один робот, второй же будет буквально уничтожен мощью более сильного и технически оснащенного соперника. На этот раз особое внимание уделяется процессу проектировки и сборки роботов-участников. После недолгого согласования жюри выдвигает единый регламент с требованиями для каждого изобретателя. Механики-любители должны разработать свои модели в строгом соответствии с этим документом. Но вот вооружение и защиту для своего робота каждый волен придумать сам.

Рейтинг шоу

0.0
Оцените 0 голосов
8 IMDb
Написать отзыв
Список серий телешоу Battle Bots: Битва роботов График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Пробуждение железяк BattleBots: The Gears Awaken
Сезон 2 Серия 1
10 мая 2016
Роботы, пуск! Квалификационный раунд, часть 1 Robots Activate: Qualifying Round Begins
Сезон 2 Серия 2
23 июня 2016
Роботы, пуск! Квалификационный раунд, часть 2 There Will Be Bot Blood: The Qualifying Round Concludes
Сезон 2 Серия 3
30 июня 2016
Да прольется робо-кровь! Завершение квалификационного раунда We're Gonna Need a Bigger Bracket: The Round of 32
Сезон 2 Серия 4
7 июля 2016
Понадобится схема побольше. 1/32 финала, часть 1 Shake, Battle and Roll: The Round of 32
Сезон 2 Серия 5
21 июля 2016
Мощная встряска. 1/32 финала, часть 2 The Good, the Bot and the Ugly: The Round of 32 Concludes
Сезон 2 Серия 6
28 июля 2016
16 разгневанных роботов. 1/16 финала, часть 1 Not So Sweet 16: The Round of 16 (1)
Сезон 2 Серия 7
4 августа 2016
16 разгневанных роботов. 1/16 финала, часть 2 Not So Sweet 16: The Round of 16 (2)
Сезон 2 Серия 8
25 августа 2016
Ожидания Gr8: Четвертьфинал Gr8 Expectations: The Quarterfinals
Сезон 2 Серия 9
1 сентября 2016
Один блестящий робот: Чемпионат One Shining Bot: The Championship
Сезон 2 Серия 10
1 сентября 2016
График выхода всех сериалов
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше