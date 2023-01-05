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Battle Bots: Битва роботов (2015), 8 сезон

Постер к 8-му сезону телешоу Battle Bots: Битва роботов
Киноафиша Сериалы Battle Bots: Битва роботов Сезоны Сезон 8

BattleBots 12+
Оригинальное название Season 8
Название Сезон 8
Премьера сезона 5 января 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 19
Продолжительность сезона 38 часов 0 минут
О чем 8-й сезон телешоу «Battle Bots: Битва роботов»

В 8-м сезоне шоу «Battle Bots: Битва роботов» участники со всего мира готовятся к восьмому международному чемпионату по Robot combat. Этот сезон должен стать самым масштабным и зрелищным за всю историю проекта. Чемпионы предыдущих лет находятся в волнительном ожидании, в то время как многочисленные новички проходят последние обновления и приготовления. Останутся ли на плаву легендарные Йети, Надгробие, Минотавр и Hypershock или их ждет позорное уничтожение на арене на глазах у миллионов зрителей? Ведь дебютанты не так просты, как может показаться на первый взгляд, и у каждого припасен козырь в рукаве.

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Список серий телешоу Battle Bots: Битва роботов График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Роботы, на старт!!! Robots, Ready!!!
Сезон 8 Серия 1
5 января 2023
Что за поворот? What the Flip?
Сезон 8 Серия 2
12 января 2023
Бей, пока робот горячий Strike While the Bot's Hot
Сезон 8 Серия 3
19 января 2023
0 и 2. Я закончил? 0 and 2. Am I Through?
Сезон 8 Серия 4
26 января 2023
Дурная кровь Bad Blood
Сезон 8 Серия 5
2 февраля 2023
Выкуп робота Robot Redemption
Сезон 8 Серия 6
9 февраля 2023
Жестокая ночь Violent Night
Сезон 8 Серия 7
16 февраля 2023
Зеркало, зеркало Mirror, Mirror
Сезон 8 Серия 8
23 февраля 2023
Хочешь приготовить мне пиццу? You Want a Pizza Me?
Сезон 8 Серия 9
2 марта 2023
Хаос в середине сезона Mid-Season Mayhem
Сезон 8 Серия 10
9 марта 2023
Никогда не говори "Умри" Never Say Die
Сезон 8 Серия 11
30 марта 2023
Челюсти и когти Jaws and Claws
Сезон 8 Серия 12
6 апреля 2023
Вечеринка с пиццей Pizza Party
Сезон 8 Серия 13
13 апреля 2023
Непобедимые The Unbeatables
Сезон 8 Серия 14
20 апреля 2023
Большое открытие The Big Reveal
Сезон 8 Серия 15
27 апреля 2023
Чемпионат мира VII 1/8 финала World Championship VII Round of 32
Сезон 8 Серия 16
4 мая 2023
Предстоит еще 8 крахов 8 More to Fall
Сезон 8 Серия 17
11 мая 2023
VII чемпионат мира - 16-й тур World Championship VII -- Round of 16
Сезон 8 Серия 18
18 мая 2023
VII чемпионат мира - Финалы World Championship VII Finals
Сезон 8 Серия 19
25 мая 2023
График выхода всех сериалов
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