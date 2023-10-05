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Battle Bots: Битва роботов (2015), 9 сезон

Постер к 9-му сезону телешоу Battle Bots: Битва роботов
Киноафиша Сериалы Battle Bots: Битва роботов Сезоны Сезон 9

BattleBots 12+
Оригинальное название Season 9
Название Сезон 9
Премьера сезона 5 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 9-й сезон телешоу «Battle Bots: Битва роботов»

В 9-м сезоне шоу «Battle Bots: Битва роботов» продолжается напряженная борьба между авторами последних плодов технического прогресса! Стоит вообразить себе азарт и напряженную атмосферу масштабного спортивного состязания, а также добавить к нему последние инновационные разработки в области робототехники. В проект приходят изобретатели этих самых роботов — яркие и талантливые личности, которые одержимо горят своим делом. В течение сезона команды разработчиков роботов и их детища будут сражаться за право назвать себя чемпионом. Так кто же собрал самого выдающегося робота с дистанционным управлением?..

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Список серий телешоу Battle Bots: Битва роботов График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Чемпионы Битвы роботов II: Да начнется Фестиваль Слагфеста! BattleBots Champions II: Let The Slugfest Begin!
Сезон 9 Серия 1
5 октября 2023
Чемпионы Битвы роботов II: Да начнется Фестиваль Слагфеста! Часть 2 BattleBots Champions II: The Slugfest Part 2
Сезон 9 Серия 2
12 октября 2023
Чемпионы Битвы роботов II: Да начнется Фестиваль Слагфеста! Часть 3 BattleBots Champions II: Sin City Slugfest Bracket 3
Сезон 9 Серия 3
19 октября 2023
Чемпионы Битвы роботов II: Ударь меня, детка, еще раз BattleBots Champions II: Slug Me Baby One More Time
Сезон 9 Серия 4
26 октября 2023
Чемпионы Битвы роботов II: Финальная схватка BattleBots Champions II: The Final Slugfest
Сезон 9 Серия 5
2 ноября 2023
Чемпионы Битвы роботов II: Золотой болт BattleBots Champions II: The Golden Bolt
Сезон 9 Серия 6
9 ноября 2023
График выхода всех сериалов
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