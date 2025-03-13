Меню
Новости о сериале «Семья»

Никогда не поздно: 5 сериалов про «вторую молодость»
Никогда не поздно: 5 сериалов про «вторую молодость» Тема возраста и в особенности того возраста, который принято называть преклонным, окружена множеством предрассудков. Пожилых персонажей часто изображают уже познавшими жизнь и усталыми, однако психотерапевты не устают приводить аудиторию в чувство и говорить о том, что в возрасте главное — самоощущение. К премьере в онлайн-кинотеатре START романтической комедии «Три плюс три» мы подготовили подборку сериалов, затрагивающих тему «второй молодости» и напоминающих зрителю, что никогда не поздно меняться, любить и воплощать мечты.
13 марта 2025 16:43
Воплощают мечты: 13 молодых российских актеров, которые прямо сейчас становятся успешными
Воплощают мечты: 13 молодых российских актеров, которые прямо сейчас становятся успешными Восходящие звезды кино и сериалов, о которых сейчас говорят все. 
13 мая 2023 12:00
