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Семья 2022 - 2023 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Семья
Киноафиша Сериалы Семья Сезоны Сезон 1

Семья 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 20
Продолжительность сезона 8 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Семья»

В 1 сезоне сериала «Семья» зрители познакомятся с несколькими поколениями одного большого рода. Это типичное российское семейство, уходящее корнями в СССР и отразившее в себе все исторические периоды нашей страны. Истории разных членов семьи развиваются параллельно и независимо друг от друга. Пока одна молодая пара с нетерпением ждет появления на свет своего первого малыша, другая ветвь семейного древа никак не может отправить повзрослевших «птенцов» в свободный полет. Герои сериала – знакомые каждому русскому человеку мамы, папы, бабушки, дедушки, тетушки и дядюшки. Всем им придется преодолеть типичные житейские проблемы.

Рейтинг сериала

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6.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Семья» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
11 апреля 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
11 апреля 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
12 апреля 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
12 апреля 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
13 апреля 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
13 апреля 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
14 апреля 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
14 апреля 2022
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
18 апреля 2022
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
19 апреля 2022
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
19 апреля 2022
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
20 апреля 2022
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
20 апреля 2022
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
21 апреля 2022
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
21 апреля 2022
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
25 апреля 2022
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
26 апреля 2022
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
27 апреля 2022
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
28 апреля 2022
Серия 20
Сезон 1 Серия 20
28 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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