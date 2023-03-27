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Семья 2022 - 2023, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Семья
Киноафиша Сериалы Семья Сезоны Сезон 2

Семья 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 27 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 20
Продолжительность сезона 8 часов 20 минут
О чем 2-й сезон сериала «Семья»

Во 2 сезоне сериала «Семья» разные поколения одного большого и шумного семейства продолжают уживаться под общей крышей и вместе решать все проблемы. Правда, зачастую они сперва эти проблемы создают! На этот раз мама решает выучиться на водительские права. Это не особенно устраивает Вадима, которому теперь приходится чаще оставаться наедине с малышом. Он впервые осознает, что он теперь – главный пример для маленького человека. Тем временем Тимофей и Юля ищут острых ощущений и решаются на прыжок с парашютом. А Марина пытается заработать свои первые собственные деньги, что оказывается не так-то просто.

Рейтинг сериала

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6.3 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Семья» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 2 Серия 1
27 марта 2023
Серия 2
Сезон 2 Серия 2
27 марта 2023
Серия 3
Сезон 2 Серия 3
28 марта 2023
Серия 4
Сезон 2 Серия 4
28 марта 2023
Серия 5
Сезон 2 Серия 5
29 марта 2023
Серия 6
Сезон 2 Серия 6
29 марта 2023
Серия 7
Сезон 2 Серия 7
30 марта 2023
Серия 8
Сезон 2 Серия 8
30 марта 2023
Серия 9
Сезон 2 Серия 9
3 апреля 2023
Серия 10
Сезон 2 Серия 10
3 апреля 2023
Серия 11
Сезон 2 Серия 11
4 апреля 2023
Серия 12
Сезон 2 Серия 12
4 апреля 2023
Серия 13
Сезон 2 Серия 13
5 апреля 2023
Серия 14
Сезон 2 Серия 14
5 апреля 2023
Серия 15
Сезон 2 Серия 15
6 апреля 2023
Серия 16
Сезон 2 Серия 16
6 апреля 2023
Серия 17
Сезон 2 Серия 17
10 апреля 2023
Серия 18
Сезон 2 Серия 18
10 апреля 2023
Серия 19
Сезон 2 Серия 19
11 апреля 2023
Серия 20
Сезон 2 Серия 20
11 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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