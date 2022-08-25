В 1 сезоне сериала «На страже пляжа» в центре событий оказывается эксперт-криминалист Денис Дубов. Он успешно строил карьеру ровно до того момента, пока в его жизни не появилась гораздо более сильная страсть — супруга его шефа. Дениса уволили. Понимая, что ближайшее время он не найдет работу по специальности, мужчина становится чистильщиком. Теперь он убирает места преступления. Однажды Денис понимает, что может стать марионеткой в руках преступников, которые хотят с его помощью избавиться от улик. Денис отправляется в полицию. Он готов рассказать все, что ему известно, если ему обеспечат место в программе защиты свидетелей.