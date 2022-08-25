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На страже пляжа 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала На страже пляжа
Киноафиша Сериалы На страже пляжа Сезоны Сезон 1

На страже пляжа 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 августа 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 8 минут
О чем 1-й сезон сериала «На страже пляжа»

В 1 сезоне сериала «На страже пляжа» в центре событий оказывается эксперт-криминалист Денис Дубов. Он успешно строил карьеру ровно до того момента, пока в его жизни не появилась гораздо более сильная страсть — супруга его шефа. Дениса уволили. Понимая, что ближайшее время он не найдет работу по специальности, мужчина становится чистильщиком. Теперь он убирает места преступления. Однажды Денис понимает, что может стать марионеткой в руках преступников, которые хотят с его помощью избавиться от улик. Денис отправляется в полицию. Он готов рассказать все, что ему известно, если ему обеспечат место в программе защиты свидетелей.

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Список серий сериала На страже пляжа График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
25 августа 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
25 августа 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
30 августа 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
1 сентября 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
6 сентября 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
8 сентября 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
13 сентября 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
15 сентября 2022
График выхода всех сериалов
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