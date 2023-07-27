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На страже пляжа 2022 - 2023, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала На страже пляжа
Киноафиша Сериалы На страже пляжа Сезоны Сезон 2

На страже пляжа 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 27 июля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 8 минут
О чем 2-й сезон сериала «На страже пляжа»

Во 2-м сезоне сериала «На страже пляжа» бывший криминалист Денис Дубов продолжает расследовать преступления на солнечном черноморском курорте вместе со следовательницей Дианой. На этот раз герои попадают в непростую переделку: Диана оказывается в лапах загадочного похитителя. Этот же человек умело подставляет самого Дениса и делает его подозреваемым в убийстве. Теперь счет идет буквально на минуты, а на кону оказывается слишком большая ставка. Удастся ли Дубову вовремя вызволить свою напарницу? Отзовутся ли его ухаживания в ее сердце? И придет ли ребятам на помощь верный друг Гайдуков?

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Список серий сериала На страже пляжа График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 2 Серия 1
27 июля 2023
Серия 2
Сезон 2 Серия 2
27 июля 2023
Серия 3
Сезон 2 Серия 3
1 августа 2023
Серия 4
Сезон 2 Серия 4
3 августа 2023
Серия 5
Сезон 2 Серия 5
8 августа 2023
Серия 6
Сезон 2 Серия 6
10 августа 2023
Серия 7
Сезон 2 Серия 7
15 августа 2023
Серия 8
Сезон 2 Серия 8
17 августа 2023
График выхода всех сериалов
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