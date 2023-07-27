Во 2-м сезоне сериала «На страже пляжа» бывший криминалист Денис Дубов продолжает расследовать преступления на солнечном черноморском курорте вместе со следовательницей Дианой. На этот раз герои попадают в непростую переделку: Диана оказывается в лапах загадочного похитителя. Этот же человек умело подставляет самого Дениса и делает его подозреваемым в убийстве. Теперь счет идет буквально на минуты, а на кону оказывается слишком большая ставка. Удастся ли Дубову вовремя вызволить свою напарницу? Отзовутся ли его ухаживания в ее сердце? И придет ли ребятам на помощь верный друг Гайдуков?