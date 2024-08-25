Меню
Город тайн
«Скучный и плоский»: почему российский ремейк культовой дорамы не понравился зрителям
«Город тайн» вышел на экраны в августе.
Написать
25 августа 2024 12:15
«Шерлок» на успокоительных: в России пересняли культовую дораму, но добром это не кончилось
От происходящего на экране зрители буквально засыпают.
Написать
22 августа 2024 11:30
Эти хоррор-сериалы могли бы стать жемчужинами жанра ужасов, но Netflix выпустил их не вовремя: прошли мимо зрителей
Каверин мог убить Сашу Белого, но не стал: вырезанная из «Бригады» сцена отвечает на главный вопрос сериала
Толкин прямо называл виновника смерти Голлума в «Возвращении короля»: это имя он указал в письме №246
Сняты в 90-х, но хороши до сих пор: 5 фантастических сериалов с рейтингом не ниже 7 – №1 стоит «наравне с "Вавилоном-5"»
Москвичи на месте? Лишь коренные жители столицы угадают 5/5 отечественных фильмов по Белокаменной в кадре (и шедевр Меньшова тут не ждите)
«Совершенно новый проект»: Руперт Гринт готов снова сыграть Рона Уизли, но в Гриффиндоре его больше не ждите
От № 1 фанаты «Чужого» получат удовольствие: 3 российских фильма про космос - без «Вызова», но с духом «Интерстеллара»
«Я даже била Брыльску»: лучшие подруги на экране, враги в жизни — что не поделила Талызина с коллегой по «Иронии судьбы»
Лучшая черная комедия года (по нашему мнению) появилась в Сети: фильм собрал жалкие 26 млн, но заслуженно получил 90% свежести
Есть две новости об экранизации BioShock от Netflix: одна плохая, вторая просто ужасная
Культовый Far Cry превратят в сериал в духе «Фарго»: зато фильм по игре был признан одной из худших экранизаций в истории, и не зря
