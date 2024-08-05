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Город тайн 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Город тайн
Киноафиша Сериалы Город тайн Сезоны Сезон 1

Gorod tain 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 августа 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 16
Продолжительность сезона 12 часов 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Город тайн»

В 1 сезоне сериала «Город тайн» следователь Алексей Платов обладает уникальной особенностью психики – он абсолютно ничего не чувствует. Перенесенная в детстве черепно-мозговая травма лишила его возможности воспринимать боль, холод, страх, любовь и другие чувства и эмоции. Это «проклятие» сделало его идеальным сотрудником полиции, бесстрашным и не заинтересованном ни в какой личной выгоде. Однако из-за него же мужчина не способен заводить друзей и находить общий язык с коллегами. На одном из заданий следователь знакомится с юной и амбициозной девушкой-лейтенантом Лавровой. Вместе этой странной парочке предстоит расследовать убийство.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Город тайн» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
5 августа 2024
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
5 августа 2024
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
5 августа 2024
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
5 августа 2024
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
5 августа 2024
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
5 августа 2024
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
5 августа 2024
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
5 августа 2024
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
5 августа 2024
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
5 августа 2024
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
5 августа 2024
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
5 августа 2024
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
5 августа 2024
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
5 августа 2024
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
5 августа 2024
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
5 августа 2024
График выхода всех сериалов
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