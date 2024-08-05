В 1 сезоне сериала «Город тайн» следователь Алексей Платов обладает уникальной особенностью психики – он абсолютно ничего не чувствует. Перенесенная в детстве черепно-мозговая травма лишила его возможности воспринимать боль, холод, страх, любовь и другие чувства и эмоции. Это «проклятие» сделало его идеальным сотрудником полиции, бесстрашным и не заинтересованном ни в какой личной выгоде. Однако из-за него же мужчина не способен заводить друзей и находить общий язык с коллегами. На одном из заданий следователь знакомится с юной и амбициозной девушкой-лейтенантом Лавровой. Вместе этой странной парочке предстоит расследовать убийство.