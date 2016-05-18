Меню
Дорогой доктор 2009 - 2016, 8 сезон
Royal Pains
16+
Оригинальное название
Season 8
Название
Сезон 8
Премьера сезона
18 мая 2016
Год выпуска
2016
Количество серий
8
Продолжительность сезона
5 часов 44 минуты
Рейтинг сериала
7.3
Оцените
20
голосов
7.2
IMDb
Список серий 8-го сезона сериала «Дорогой доктор»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Незнакомец в опасности
Stranger Danger
Сезон 8
Серия 1
18 мая 2016
Пальпация ободка орбиты
Palpating the Orbital Rim
Сезон 8
Серия 2
25 мая 2016
Летите в Коулун
Fly Me to Kowloon
Сезон 8
Серия 3
1 июня 2016
Сомнение в Африке
Doubt of Africa
Сезон 8
Серия 4
8 июня 2016
История Сааб
Saab Story
Сезон 8
Серия 5
15 июня 2016
Домашний больной
Home Sick
Сезон 8
Серия 6
22 июня 2016
Хорошие новости...
The Good News Is...
Сезон 8
Серия 7
29 июня 2016
Бесперебойная работа
Uninterrupted
Сезон 8
Серия 8
6 июля 2016
