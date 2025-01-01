Меню
Цитаты из сериала Дорогой доктор

[открывающий монтаж]
Др. Хэнк Лоусон [за кадром] Я Хэнк. Я был типичным врачом скорой помощи... пока меня не уволили.
Администратор больницы Вы позволили умереть миллиардеру-директору больницы, чтобы спасти какого-то мальчишку с улицы.
Др. Хэнк Лоусон Я принял решение.
Администратор больницы Вы ошиблись.
Др. Хэнк Лоусон [за кадром] Это мой брат.
Эван Р. Лоусон Я Эван Р. Лоусон, сертифицированный бухгалтер.
Др. Хэнк Лоусон [за кадром] Он отвел меня от моих проблем в Хэмптонс, и вдруг у меня появился шанс стать совершенно другим врачом. Оказалось, что состоятельным и не очень людям здесь нужен человек, который делает выезды на дом, так что у меня появился второй шанс делать то, что я умею лучше всего.
Дивья Катдаре ["Дорогие персонажи" кросс-ад с "Отказ в помощи": Дивья диагностирует Сэма Акс в баре] Это может быть избыточная потеря крови или гипогликемия. Вы на диуретиках?
Сэм Акс Нет.
Дивья Катдаре Возможно, это даже психогенная полидипсия.
Сэм Акс О?
Дивья Катдаре Любой из этих факторов может вызывать вашу чрезмерную жажду.
Официант [даёт Сэму бутылку пива] Вот вам, сэр.
Сэм Акс Спасибо.
[он отпивает из неё]
Сэм Акс Эй! Что ты знаешь? Всё прошло! Это как чудодейственное средство!
Дивья Катдаре Чудесно.
Сэм Акс Это не значит, что всё кончилось. Сэм очень болен.
Дивья Катдаре Это ваш привычный способ знакомиться с женщинами?
Сэм Акс Нет, обычно я просто напаиваю их. Официант!
Сэм Экс ["Персонажи в деле" кроссовер-реклама с "Майами" : Сэм Экс гуляет с мохито, когда Эван звонит ему на мобильный] Эван! Как дела у ХэнкМед?
Эван Р. Лоусон Забудь про ХэнкМед. Одно слово: "Шпиония."
Сэм Экс "Шпиония?"
Эван Р. Лоусон Будущее агентство номер 1 по найму шпионов во всей Южной Флориде.
Сэм Экс [недоуменно] Ага?
Эван Р. Лоусон Представь себе скамейки, футболки и кружки с кофе! Мы раскрутимся, и это будет потрясно!
Сэм Экс О нет, я застрял в ущелье здесь, в Майами.
[издает смутные звуки]
Эван Р. Лоусон Я перезвоню тебе через секунду. Оставайся на месте. Я перезвоню тебе через секунду.
