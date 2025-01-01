Др. Хэнк Лоусон[за кадром] Он отвел меня от моих проблем в Хэмптонс, и вдруг у меня появился шанс стать совершенно другим врачом. Оказалось, что состоятельным и не очень людям здесь нужен человек, который делает выезды на дом, так что у меня появился второй шанс делать то, что я умею лучше всего.
Дивья Катдаре["Дорогие персонажи" кросс-ад с "Отказ в помощи": Дивья диагностирует Сэма Акс в баре] Это может быть избыточная потеря крови или гипогликемия. Вы на диуретиках?
Сэм АксНет.
Дивья КатдареВозможно, это даже психогенная полидипсия.
Сэм АксО?
Дивья КатдареЛюбой из этих факторов может вызывать вашу чрезмерную жажду.
Официант[даёт Сэму бутылку пива] Вот вам, сэр.
Сэм АксСпасибо.
[он отпивает из неё]
Сэм АксЭй! Что ты знаешь? Всё прошло! Это как чудодейственное средство!
Дивья КатдареЧудесно.
Сэм АксЭто не значит, что всё кончилось. Сэм очень болен.
Дивья КатдареЭто ваш привычный способ знакомиться с женщинами?
Сэм АксНет, обычно я просто напаиваю их. Официант!
Сэм Экс["Персонажи в деле" кроссовер-реклама с "Майами" : Сэм Экс гуляет с мохито, когда Эван звонит ему на мобильный] Эван! Как дела у ХэнкМед?