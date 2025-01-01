Дивья Катдаре ["Дорогие персонажи" кросс-ад с "Отказ в помощи": Дивья диагностирует Сэма Акс в баре] Это может быть избыточная потеря крови или гипогликемия. Вы на диуретиках?

Сэм Акс Нет.

Дивья Катдаре Возможно, это даже психогенная полидипсия.

Сэм Акс О?

Дивья Катдаре Любой из этих факторов может вызывать вашу чрезмерную жажду.

Официант [даёт Сэму бутылку пива] Вот вам, сэр.

Сэм Акс Спасибо.

[он отпивает из неё]

Сэм Акс Эй! Что ты знаешь? Всё прошло! Это как чудодейственное средство!

Дивья Катдаре Чудесно.

Сэм Акс Это не значит, что всё кончилось. Сэм очень болен.

Дивья Катдаре Это ваш привычный способ знакомиться с женщинами?