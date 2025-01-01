Меню
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Royal Pains
16+
Год выпуска
2009
Страна
США
Эпизод длится
43 минуты
Телеканал
USA Network
Рейтинг сериала
7.5
Оцените
10
голосов
7.2
IMDb
Список сезонов сериала «Дорогой доктор»
Сезон 1 / Season 1
12 эпизодов
4 июня 2009 - 27 августа 2009
Сезон 2 / Season 2
18 эпизодов
3 июня 2010 - 24 февраля 2011
Сезон 3 / Season 3
16 эпизодов
29 июня 2011 - 22 февраля 2012
Сезон 4 / Season 4
16 эпизодов
6 июня 2012 - 16 декабря 2012
Сезон 5 / Season 5
13 эпизодов
12 июня 2013 - 11 сентября 2013
Сезон 6 / Season 6
13 эпизодов
10 июня 2014 - 2 сентября 2014
Сезон 7 / Season 7
8 эпизодов
2 июня 2015 - 21 июля 2015
Сезон 8 / Season 8
8 эпизодов
18 мая 2016 - 6 июля 2016
