Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Дорогой доктор 2009 - 2016 2 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Киноафиша
Сериалы
Дорогой доктор
Сезоны
Сезон 2
Royal Pains
16+
Оригинальное название
Season 2
Название
Сезон 2
Премьера сезона
3 июня 2010
Год выпуска
2010
Количество серий
18
Продолжительность сезона
12 часов 54 минуты
Рейтинг сериала
7.5
Оцените
10
голосов
7.2
IMDb
Написать отзыв
Список серий 2-го сезона сериала «Дорогой доктор»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Спастичность
Spasticity
Сезон 2
Серия 1
3 июня 2010
Влюбленный
Lovesick
Сезон 2
Серия 2
10 июня 2010
Сохраняя веру
Keeping the Faith
Сезон 2
Серия 3
17 июня 2010
Медуза
Medusa
Сезон 2
Серия 4
24 июня 2010
Мано а мано
Mano a Mano
Сезон 2
Серия 5
1 июля 2010
В Вино Веритас
In Vino Veritas
Сезон 2
Серия 6
15 июля 2010
Комфорт переоценивают
Comfort's Overrated
Сезон 2
Серия 7
22 июля 2010
Ханковер
The Hankover
Сезон 2
Серия 8
29 июля 2010
Враги
Frenemies
Сезон 2
Серия 9
5 августа 2010
Целая лотерея любви
Whole Lotto Love
Сезон 2
Серия 10
12 августа 2010
Большой Уп
Big Whoop
Сезон 2
Серия 11
19 августа 2010
Откройте рот и скажите «Ах»
Open Up Your Yenta Mouth and Say Ah
Сезон 2
Серия 12
26 августа 2010
Маллиган
Mulligan
Сезон 2
Серия 13
20 января 2011
Пит-стоп
Pit Stop
Сезон 2
Серия 14
27 января 2011
История скрипок
A History of Violins
Сезон 2
Серия 15
3 февраля 2011
Астрофобия
Astraphobia
Сезон 2
Серия 16
10 февраля 2011
Бой или бегство
Fight or Flight
Сезон 2
Серия 17
17 февраля 2011
Слушайте музыку
Listen to the Music
Сезон 2
Серия 18
24 февраля 2011
График выхода всех сериалов
2 сезон «Ван-Писа» от Netflix покажет культовую локацию из аниме: масштабы впечатляют даже на постере
Топ-5 фильмов 2025 года, которые дают больше адреналина, чем кофе — антиутопии, триллеры, детективы отличным рейтингом
Хрустящие кабачки без лишних заморочек: рецепт от Аллочки из «Универа», который легко повторят даже дети
Лондон, гудбай: спустя 15 лет появились подробности о фильме «Шерлок Холмс 3» — легендарный сыщик переедет
Афросамурай и пес женатый на японке: Квентин Тарантино снялся в безумной рекламе, но в России ее не показывали
Порвали кассу, да еще и зрителям понравилось: 5 российских фильмов-миллиардеров, которым удалось приблизиться к 8 баллам
Сарик Андреасян назвал двух главных режиссеров современной России: они «неприкасаемые»
От дерева в «Кавказской пленнице» до мечты Базина в «Курьере»: как хорошо вы помните 5 деталей из кино СССР? (тест)
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
«Боги превратили его в труп»: в новом спин-оффе «Игры престолов» появится «бесячий» принц похуже Джоффри — и помрет он еще мучительнее
В России выбрали режиссера уровня Тарантино, Копполы и Скорсезе: правда, с фильмографией кандидата большой подвох
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667