Дорогой доктор 2009 - 2016 3 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Royal Pains
16+
Оригинальное название
Season 3
Название
Сезон 3
Премьера сезона
29 июня 2011
Год выпуска
2011
Количество серий
16
Продолжительность сезона
11 часов 28 минут
Рейтинг сериала
7.5
Оцените
10
голосов
7.2
IMDb
Написать отзыв
Список серий 3-го сезона сериала «Дорогой доктор»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Трафик
Traffic
Сезон 3
Серия 1
29 июня 2011
Но есть одна загвоздка
But There's a Catch
Сезон 3
Серия 2
6 июля 2011
Разговор о сыпи
Rash Talk
Сезон 3
Серия 3
13 июля 2011
Искупление Шоу/Хэнка
The Shaw/Hank Redemption
Сезон 3
Серия 4
20 июля 2011
Человек по имени дедушка
A Man Called Grandpa
Сезон 3
Серия 5
27 июля 2011
Яблоко в день
An Apple a Day
Сезон 3
Серия 6
3 августа 2011
Та Да Для
Ta Da For
Сезон 3
Серия 7
10 августа 2011
Беги, Хэнк, беги
Run, Hank, Run
Сезон 3
Серия 8
17 августа 2011
Я первый
Me First
Сезон 3
Серия 9
24 августа 2011
Немного искусства, немного науки
A Little Art, A Little Science
Сезон 3
Серия 10
31 августа 2011
Прощание с Барнсом
A Farewell to Barnes
Сезон 3
Серия 11
18 января 2012
Свинья
Some Pig
Сезон 3
Серия 12
25 января 2012
Мое Назад в будущее
My Back to the Future
Сезон 3
Серия 13
1 февраля 2012
Донышки вверх
Bottoms Up
Сезон 3
Серия 14
8 февраля 2012
Хэнк и глубокое синее море
Hank and the Deep Blue Sea
Сезон 3
Серия 15
15 февраля 2012
Это для Джека
This One's for Jack
Сезон 3
Серия 16
22 февраля 2012
