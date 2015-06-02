Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Дорогой доктор 2009 - 2016 7 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Места съёмок
Киноафиша
Сериалы
Дорогой доктор
Сезоны
Сезон 7
Royal Pains
16+
Оригинальное название
Season 7
Название
Сезон 7
Премьера сезона
2 июня 2015
Год выпуска
2015
Количество серий
8
Продолжительность сезона
5 часов 44 минуты
Рейтинг сериала
7.3
Оцените
20
голосов
7.2
IMDb
Список серий 7-го сезона сериала «Дорогой доктор»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Отскок
Rebound
Сезон 7
Серия 1
2 июня 2015
Ложное начало
False Start
Сезон 7
Серия 2
9 июня 2015
Игра в доктора
Playing Doctor
Сезон 7
Серия 3
16 июня 2015
Принц нуклеотидов
The Prince of Nucleotides
Сезон 7
Серия 4
23 июня 2015
Голоса несут
Voices Carry
Сезон 7
Серия 5
30 июня 2015
Секретный азиатский мужчина
Secret Asian Man
Сезон 7
Серия 6
7 июля 2015
Травма ламы
Lama Trauma
Сезон 7
Серия 7
14 июля 2015
Подставить плечо
Lending a Shoulder
Сезон 7
Серия 8
21 июля 2015
График выхода всех сериалов
Современные вилки и яблоки «гренни смит» из супермаркета: пиры в «Великолепном веке» — это просто сборник ляпов
В СССР умели снимать не только хиханьки да хаханьки: 3 советских триллера, от которых захватывает дух не хуже, чем от хитов Голливуда
Бенджен Старк знал слишком много? Новая фан-версия объясняет странные появления одного из самых загадочных персонажей «Игры престолов»
Отбросить все, что делали 40 лет, и попрощаться с Арни: Кэмерон намекнул, каким будет новый «Терминатор» — работа уже началась
Новый «Аватар» вписал Кэмерона в историю — и неожиданно стал ключевым фильмом серии: на счету триквела уже $1 млрд
Не хочется сложных сюжетов? Вот 6 отличных сериалов для «ленивых» выходных — пропадете в них до понедельника
Как сложилась жизнь первой красавицы СССР Кустинской: упущенная роль в «Девчатах», звание «советской Брижит Бардо» и 6 неудачных браков
Режиссер культовой «Обители зла» обожает русские мульты настолько, что предложил жене сыграть Лунтика: «Для Маши – старовата»
Не «Битва за битвой»: Empire выбрал лучший фильм 2025 года — и неожиданно заполнил топ-10 хоррорами
«Тепло ли тебе, девица?»: почему Настенька из «Морозко» не сказала, что замерзает – дело не в скромности, а в жутком обряде
«Да я Пеннивайза так не боялась!»: 100 лет назад в СССР вышел «новогодний» мультфильм пострашнее любого ужастика
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667