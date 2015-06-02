Меню
Дорогой доктор 2009 - 2016 7 сезон

Постер к 7-му сезону сериала Дорогой доктор
Киноафиша Сериалы Дорогой доктор Сезоны Сезон 7
Royal Pains 16+
Оригинальное название Season 7
Название Сезон 7
Премьера сезона 2 июня 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 44 минуты

Рейтинг сериала

7.3
Оцените 20 голосов
7.2 IMDb

Список серий 7-го сезона сериала «Дорогой доктор»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Отскок Rebound
Сезон 7 Серия 1
2 июня 2015
Ложное начало False Start
Сезон 7 Серия 2
9 июня 2015
Игра в доктора Playing Doctor
Сезон 7 Серия 3
16 июня 2015
Принц нуклеотидов The Prince of Nucleotides
Сезон 7 Серия 4
23 июня 2015
Голоса несут Voices Carry
Сезон 7 Серия 5
30 июня 2015
Секретный азиатский мужчина Secret Asian Man
Сезон 7 Серия 6
7 июля 2015
Травма ламы Lama Trauma
Сезон 7 Серия 7
14 июля 2015
Подставить плечо Lending a Shoulder
Сезон 7 Серия 8
21 июля 2015
