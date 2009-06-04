Меню
Дорогой доктор 2009 - 2016 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Места съёмок
Киноафиша
Сериалы
Дорогой доктор
Сезоны
Сезон 1
Royal Pains
16+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
4 июня 2009
Год выпуска
2009
Количество серий
12
Продолжительность сезона
8 часов 36 минут
Рейтинг сериала
7.3
Оцените
20
голосов
7.2
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Дорогой доктор»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Пилот
Pilot
Сезон 1
Серия 1
4 июня 2009
Будет еда
There Will Be Food
Сезон 1
Серия 2
11 июня 2009
Стратегическое планирование
Strategic Planning
Сезон 1
Серия 3
18 июня 2009
Туберкулез или нет
TB or Not TB
Сезон 1
Серия 4
25 июня 2009
Ни один человек не является островом
No Man Is an Island
Сезон 1
Серия 5
9 июля 2009
Если бы я был больным человеком
If I Were a Sick Man
Сезон 1
Серия 6
16 июля 2009
Сумасшедшая любовь
Crazy Love
Сезон 1
Серия 7
23 июля 2009
Медовый месяц закончился
The Honeymoon's Over
Сезон 1
Серия 8
30 июля 2009
Как будто заново пережили Джамаис Вю
It's Like Jamais Vu All Over Again
Сезон 1
Серия 9
6 августа 2009
Я голубой?
Am I Blue?
Сезон 1
Серия 10
13 августа 2009
Никто не идеален
Nobody's Perfect
Сезон 1
Серия 11
20 августа 2009
Страна чудес
Wonderland
Сезон 1
Серия 12
27 августа 2009
