Дорогой доктор 2009 - 2016 6 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Места съёмок
Royal Pains
16+
Оригинальное название
Season 6
Название
Сезон 6
Премьера сезона
10 июня 2014
Год выпуска
2014
Количество серий
13
Продолжительность сезона
9 часов 19 минут
Рейтинг сериала
7.3
Оцените
20
голосов
7.2
IMDb
Список серий 6-го сезона сериала «Дорогой доктор»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Бизнес и удовольствие
Smoke and Mirrors
Сезон 6
Серия 1
10 июня 2014
Все в семье
All in the Family
Сезон 6
Серия 2
17 июня 2014
Стейки в самолете
A Bridge Not Quite Far Enough
Сезон 6
Серия 3
24 июня 2014
Стейки в самолете
Steaks on a Plane
Сезон 6
Серия 4
1 июля 2014
Добрая воля
Goodwill Stunting
Сезон 6
Серия 5
8 июля 2014
Все любят Рэя, чувак
Everybody Loves Ray, Man
Сезон 6
Серия 6
15 июля 2014
Электрическая молодежь
Electric Youth
Сезон 6
Серия 7
22 июля 2014
Я этого не ожидал
I Did Not See That Coming
Сезон 6
Серия 8
29 июля 2014
О, М. Г.
Oh, M. G.
Сезон 6
Серия 9
5 августа 2014
Хороший воздух/плохой воздух
Good Air/Bad Air
Сезон 6
Серия 10
12 августа 2014
Хэнкмед на полураковине
Hankmed on the Half Shell
Сезон 6
Серия 11
19 августа 2014
Большая лодка
A Bigger Boat
Сезон 6
Серия 12
26 августа 2014
Сплотиться
Ganging Up
Сезон 6
Серия 13
2 сентября 2014
