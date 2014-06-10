Меню
Дорогой доктор 2009 - 2016 6 сезон

Постер к 6-му сезону сериала Дорогой доктор
Royal Pains 16+
Оригинальное название Season 6
Название Сезон 6
Премьера сезона 10 июня 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 13
Продолжительность сезона 9 часов 19 минут

Рейтинг сериала

7.3
Оцените 20 голосов
7.2 IMDb

Список серий 6-го сезона сериала «Дорогой доктор»

Бизнес и удовольствие Smoke and Mirrors
Сезон 6 Серия 1
10 июня 2014
Все в семье All in the Family
Сезон 6 Серия 2
17 июня 2014
Стейки в самолете A Bridge Not Quite Far Enough
Сезон 6 Серия 3
24 июня 2014
Стейки в самолете Steaks on a Plane
Сезон 6 Серия 4
1 июля 2014
Добрая воля Goodwill Stunting
Сезон 6 Серия 5
8 июля 2014
Все любят Рэя, чувак Everybody Loves Ray, Man
Сезон 6 Серия 6
15 июля 2014
Электрическая молодежь Electric Youth
Сезон 6 Серия 7
22 июля 2014
Я этого не ожидал I Did Not See That Coming
Сезон 6 Серия 8
29 июля 2014
О, М. Г. Oh, M. G.
Сезон 6 Серия 9
5 августа 2014
Хороший воздух/плохой воздух Good Air/Bad Air
Сезон 6 Серия 10
12 августа 2014
Хэнкмед на полураковине Hankmed on the Half Shell
Сезон 6 Серия 11
19 августа 2014
Большая лодка A Bigger Boat
Сезон 6 Серия 12
26 августа 2014
Сплотиться Ganging Up
Сезон 6 Серия 13
2 сентября 2014
