Дорогой доктор 2009 - 2016 5 сезон

Постер к 5-му сезону сериала Дорогой доктор
Киноафиша Сериалы Дорогой доктор Сезоны Сезон 5
Royal Pains 16+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 12 июня 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 13
Продолжительность сезона 9 часов 19 минут

Рейтинг сериала

7.3
Оцените 20 голосов
7.2 IMDb

Список серий 5-го сезона сериала «Дорогой доктор»

Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Наручные часы Hankwatch
Сезон 5 Серия 1
12 июня 2013
Духи Блайта Blythe Spirits
Сезон 5 Серия 2
19 июня 2013
Перевод Лоусона Lawson Translation
Сезон 5 Серия 3
26 июня 2013
Беременные лапы Pregnant Paws
Сезон 5 Серия 4
10 июля 2013
Головокружение Vertigo
Сезон 5 Серия 5
17 июля 2013
Банка с червями Can of Worms
Сезон 5 Серия 6
24 июля 2013
Полные орехи Chock Full O' Nuts
Сезон 5 Серия 7
31 июля 2013
Время молота Hammertime
Сезон 5 Серия 8
7 августа 2013
Булавки и иглы Pins and Needles
Сезон 5 Серия 9
14 августа 2013
Игра в телефоны Game of Phones
Сезон 5 Серия 10
21 августа 2013
Открытое приглашение Open Invitation
Сезон 5 Серия 11
28 августа 2013
История Тризмуса A Trismus Story
Сезон 5 Серия 12
4 сентября 2013
Кости для выбора Bones to Pick
Сезон 5 Серия 13
11 сентября 2013
