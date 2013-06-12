В СССР умели снимать не только хиханьки да хаханьки: 3 советских триллера, от которых захватывает дух не хуже, чем от хитов Голливуда

Встречаете каждый Новый год с «Морозко»? Тогда вы точно вспомните, были ли там эти цитаты (тест)

Шесть жизней — одна душа? Разбираем главный вопрос «Облачного атласа»

Не хочется сложных сюжетов? Вот 6 отличных сериалов для «ленивых» выходных — пропадете в них до понедельника

Как сложилась жизнь первой красавицы СССР Кустинской: упущенная роль в «Девчатах», звание «советской Брижит Бардо» и 6 неудачных браков

Насколько подорожали покупки Кевина из «Один дома» в магазине за 35 лет? В 2025 году такой фильм превратился бы в хоррор

Что в коробке? Финальный твист «Семи» годами изводил фанатов, Финчер был не в силах промолчать

«Да я Пеннивайза так не боялась!»: 100 лет назад в СССР вышел «новогодний» мультфильм пострашнее любого ужастика

«Тепло ли тебе, девица?»: почему Настенька из «Морозко» не сказала, что замерзает – дело не в скромности, а в жутком обряде

Новый «Аватар» вписал Кэмерона в историю — и неожиданно стал ключевым фильмом серии: на счету триквела уже $1 млрд