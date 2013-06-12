Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Дорогой доктор 2009 - 2016 5 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Места съёмок
Киноафиша
Сериалы
Дорогой доктор
Сезоны
Сезон 5
Royal Pains
16+
Оригинальное название
Season 5
Название
Сезон 5
Премьера сезона
12 июня 2013
Год выпуска
2013
Количество серий
13
Продолжительность сезона
9 часов 19 минут
Рейтинг сериала
7.3
Оцените
20
голосов
7.2
IMDb
Список серий 5-го сезона сериала «Дорогой доктор»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Наручные часы
Hankwatch
Сезон 5
Серия 1
12 июня 2013
Духи Блайта
Blythe Spirits
Сезон 5
Серия 2
19 июня 2013
Перевод Лоусона
Lawson Translation
Сезон 5
Серия 3
26 июня 2013
Беременные лапы
Pregnant Paws
Сезон 5
Серия 4
10 июля 2013
Головокружение
Vertigo
Сезон 5
Серия 5
17 июля 2013
Банка с червями
Can of Worms
Сезон 5
Серия 6
24 июля 2013
Полные орехи
Chock Full O' Nuts
Сезон 5
Серия 7
31 июля 2013
Время молота
Hammertime
Сезон 5
Серия 8
7 августа 2013
Булавки и иглы
Pins and Needles
Сезон 5
Серия 9
14 августа 2013
Игра в телефоны
Game of Phones
Сезон 5
Серия 10
21 августа 2013
Открытое приглашение
Open Invitation
Сезон 5
Серия 11
28 августа 2013
История Тризмуса
A Trismus Story
Сезон 5
Серия 12
4 сентября 2013
Кости для выбора
Bones to Pick
Сезон 5
Серия 13
11 сентября 2013
График выхода всех сериалов
В СССР умели снимать не только хиханьки да хаханьки: 3 советских триллера, от которых захватывает дух не хуже, чем от хитов Голливуда
Встречаете каждый Новый год с «Морозко»? Тогда вы точно вспомните, были ли там эти цитаты (тест)
Шесть жизней — одна душа? Разбираем главный вопрос «Облачного атласа»
Не хочется сложных сюжетов? Вот 6 отличных сериалов для «ленивых» выходных — пропадете в них до понедельника
Как сложилась жизнь первой красавицы СССР Кустинской: упущенная роль в «Девчатах», звание «советской Брижит Бардо» и 6 неудачных браков
Насколько подорожали покупки Кевина из «Один дома» в магазине за 35 лет? В 2025 году такой фильм превратился бы в хоррор
Что в коробке? Финальный твист «Семи» годами изводил фанатов, Финчер был не в силах промолчать
«Да я Пеннивайза так не боялась!»: 100 лет назад в СССР вышел «новогодний» мультфильм пострашнее любого ужастика
«Тепло ли тебе, девица?»: почему Настенька из «Морозко» не сказала, что замерзает – дело не в скромности, а в жутком обряде
Новый «Аватар» вписал Кэмерона в историю — и неожиданно стал ключевым фильмом серии: на счету триквела уже $1 млрд
Режиссер культовой «Обители зла» обожает русские мульты настолько, что предложил жене сыграть Лунтика: «Для Маши – старовата»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667