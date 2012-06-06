Меню
Дорогой доктор 2009 - 2016 4 сезон
Royal Pains
16+
Оригинальное название
Season 4
Название
Сезон 4
Премьера сезона
6 июня 2012
Год выпуска
2012
Количество серий
16
Продолжительность сезона
11 часов 28 минут
Рейтинг сериала
7.3
Оцените
20
голосов
7.2
IMDb
Список серий 4-го сезона сериала «Дорогой доктор»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
После фейерверка
After the Fireworks
Сезон 4
Серия 1
6 июня 2012
Несовершенный шторм
Imperfect Storm
Сезон 4
Серия 2
13 июня 2012
Разделенный гостевой дом
A Guesthouse Divided
Сезон 4
Серия 3
20 июня 2012
Рассвет Меда
Dawn of the Med
Сезон 4
Серия 4
27 июня 2012
Ты называешь любовь плохим именем
You Give Love a Bad Name
Сезон 4
Серия 5
11 июля 2012
О лице
About Face
Сезон 4
Серия 6
18 июля 2012
Дураки русские
Fools Russian
Сезон 4
Серия 7
25 июля 2012
Человек-животное
Manimal
Сезон 4
Серия 8
1 августа 2012
Бизнес и удовольствие
Business and Pleasure
Сезон 4
Серия 9
15 августа 2012
Кто твой папочка?
Who's Your Daddy?
Сезон 4
Серия 10
22 августа 2012
Танцы с дьяволом
Dancing with the Devil
Сезон 4
Серия 11
29 августа 2012
Больно, как мать
Hurts Like a Mother
Сезон 4
Серия 12
5 сентября 2012
Что-то рыбное идет
Something Fishy This Way Comes
Сезон 4
Серия 13
12 сентября 2012
Ножки из песка
Sand Legs
Сезон 4
Серия 14
19 сентября 2012
Межсезонные приветствия (1)
Off-Season Greetings (1)
Сезон 4
Серия 15
16 декабря 2012
Межсезонные приветствия (2)
Off-Season Greetings (2)
Сезон 4
Серия 16
16 декабря 2012
