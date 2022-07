1 It’s So Easy Ray Angry, Timo Elliston 1:09

2 Shopping Cart Ray Angry, Timo Elliston 0:43

3 One Drink Ray Angry, Timo Elliston 0:51

4 Unlocking Ray Angry, Timo Elliston 0:45

5 Coffee Ray Angry, Timo Elliston 0:57

6 I Get It Timo Elliston, Ray Angry 1:18

7 Mr. Douyon Ray Angry, Timo Elliston 0:37

8 Empty Apartment Ray Angry, Timo Elliston / Ray Angry, Timo Elliston, Ben Williams 0:39

9 Blue Bayou (feat. Bridget Everett) Ray Angry, Timo Elliston / Joe Melson, Roy Orbison 3:58

10 Bus Stop Ray Angry, Timo Elliston 1:12

11 Tell Me Every Single Thing Ray Angry, Timo Elliston 0:23

12 You Are Trouble Ray Angry, Timo Elliston 2:18

13 Even Less of You Ray Angry, Timo Elliston 0:59

14 Leonard In the Park Ray Angry, Timo Elliston 0:49

15 Matt’s Horse Ray Angry, Timo Elliston 1:01

16 She’ll Never Be Alone Ray Angry, Timo Elliston 0:48

17 Alexa, Stop the Music Ray Angry, Timo Elliston 0:50

18 I Seem Happy Ray Angry, Timo Elliston 1:21

19 But Not Tonight Ray Angry, Timo Elliston 2:06

20 A Bit of a Hustle Ray Angry, Timo Elliston 0:58

21 My Life, My Choices Ray Angry, Timo Elliston 1:55

22 Carnival Ride Ray Angry, Timo Elliston 1:30