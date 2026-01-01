Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «И наступит рассвет»
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Позолоченный век
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Вся информация о сериале
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Production Design for a Narrative Period or Fantasy Program (One Hour or More)
Победитель
Outstanding Production Design for a Narrative Period or Fantasy Program (One Hour or More)
Победитель
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Outstanding Period or Fantasy/Sci-Fi Hairstyling
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Outstanding Period Costumes for a Series
Номинант
Outstanding Production Design for a Narrative Period or Fantasy Program (One Hour or More)
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
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