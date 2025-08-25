Меню
Статьи о сериале «Позолоченный век»
Вся информация о сериале
3 сезон получил невероятные 95% на RT: продолжению «Позолоченного века» придется исправить один «косяк», чтоб выбить заветную «сотку»
Других недостатков у сериала практически нет.
Написать
25 августа 2025 20:03
Чтобы не скучать по высшему обществу: лучшие исторические сериалы, которые стоит посмотреть фанатам «Позолоченного века»
До следующего сезона еще далеко, а сердце требует страстей среди элиты.
Написать
15 августа 2025 11:21
