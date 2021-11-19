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Майкл Энглер
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Michael Engler
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Фильмография Майкла Энглера
Аббатство Даунтон
драма, исторический
2019, Великобритания
7.0
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HBO представил первый тизер исторического сериала «Позолоченный век» от создателя «Аббатства Даунтон»
Историческая драма выйдет в эфир в начале следующего года.
Написать
19 ноября 2021 15:26
Съемки «Аббатства Даунтон 2» официально начались
Создатели фильма опубликовали первый кадр с площадки.
Написать
18 июня 2021 10:49
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