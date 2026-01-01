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Майкл Энглер
Michael Engler
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Майкл Энглер
Майкл Энглер
Michael Engler
Дата рождения
1 января 1953
Возраст
73 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Популярные фильмы
8.6
Аббатство Даунтон
(2010)
8.5
Клиент всегда мертв
(2001)
8.3
Ясновидец
(2006)
Фильмография Майкла Энглера
7.9
Позолоченный век
драма
2022, США
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Смотреть онлайн
ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
7.4
Аббатство Даунтон
Downton Abbey: Movie
драма, исторический
2019, Великобритания
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Рецензия
6.8
Разделенные вместе
комедия, мелодрама
2018, США
7.4
Гостевая книга
комедия
2017, США
6.9
Дурная слава
драма, криминал
2016, США
7.2
Настоящий гений
драма
2016, США
7.3
Несгибаемая Кимми Шмидт
комедия
2015, США
7.5
Ты, я и конец света
драма, комедия, фантастика, мини-сериал
2015, Великобритания/США
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Новости о Майкле Энглере
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