Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Весь невидимый нам свет 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Весь невидимый нам свет
Киноафиша Сериалы Весь невидимый нам свет Сезоны Сезон 1

All the Light We Cannot See
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 ноября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Весь невидимый нам свет»

В 1 сезоне сериала «Весь невидимый нам свет» действие происходит в разгар Второй мировой войны. В центре событий оказывается Мари-Лору, слепая девочка-подросток. Судьба сталкивает ее с нацистским  военным Вернером. Мари и солдат находятся в оккупированной Франции. Оба героя по-своему пытаются справиться с последствиями трагедии, которая унесла жизни огромного количества людей. Тем временем отец Мари, работник парижского Музея естественной истории, намерен обеспечить безопасность дочери, а также сохранить таинственный драгоценный камень от беспощадных нацистских захватчиков.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.5 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Весь невидимый нам свет» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
2 ноября 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
2 ноября 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
2 ноября 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
2 ноября 2023
График выхода всех сериалов
Сулейман реально в такую влюбился? Вот как на самом деле выглядела Хюррем — ИИ создал портрет согласно историческим справкам (фото)
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше