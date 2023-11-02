В 1 сезоне сериала «Весь невидимый нам свет» действие происходит в разгар Второй мировой войны. В центре событий оказывается Мари-Лору, слепая девочка-подросток. Судьба сталкивает ее с нацистским военным Вернером. Мари и солдат находятся в оккупированной Франции. Оба героя по-своему пытаются справиться с последствиями трагедии, которая унесла жизни огромного количества людей. Тем временем отец Мари, работник парижского Музея естественной истории, намерен обеспечить безопасность дочери, а также сохранить таинственный драгоценный камень от беспощадных нацистских захватчиков.