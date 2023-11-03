«Весь невидимый нам свет»: Рецензия Киноафиши

1944 год. Слепая девушка Мари Ле Блан (Ария Мария Лоберти) вещает с помощью радио с чердака дома своего дяди в бретонском городке Сен-Мало на севере Франции, уже несколько лет находящемся под оккупацией армии вермахта. Мари читает страницы из напечатанного шрифтом Брайля романа Жюля Верна «20 000 лье под водой», подаренного ей отцом Даниэлем (Марк Руффало), который уехал в Париж на шесть дней, но спустя год так и не вернулся. В своей речи она обращается к нему и своему дяде Этьену (Хью Лори), прячущемуся от нацистов где-то в городе. Не забывает она процитировать и «Профессора», радиопередачи которого о науке, мире и природе света слушала с самого детства.

«Войну затеяли безумные старики», — повторяет она его слова, добавляя, что «свет внутри нас вечен, а тьма длится лишь миг».

Удивительно, но среди ее слушателей оказывается немецкий радист Вернер Пффениг (Луис Хофман). Так же, как и Мари, он вырос на уроках Профессора. Юного тогда еще Вернера не останавливал даже запрет нацистского правительства слушать иностранные передачи. Ограничение он, блестяще разбирающийся в радиоэлектронике, легко обошел, но все-таки попался и в наказание был отправлен из приюта, в котором рос, в лучшее в стране училище, прославляющее извращенную трактовку учения Ницше о сверхчеловеке. Здесь Вернера против воли научили использовать свои таланты на благо Германии и ее народа. После он лицезрел ужасы Восточного фронта, окончательно разочаровался в режиме и был переведен в Сен-Мало, где, к своему удивлению, услышал голос на той же частоте, на какой вещал Профессор. Вернер о передачах Мари, которые содержат зашифрованные послания для американской авиации, бомбардирующей город, ничего не докладывает, ибо слишком хорошо знает, что бывает с теми, кто нарушает законы рейха.

Весь невидимый нам свет

Последнюю часть диспозиции составляет месмерический и весьма карикатурный нацист Рейнхольд фон Румпель, сыгранный Ларсом Айдингером, проделавшим схожий трюк в «Уроках фарси». Он разыскивает Мари в Сен-Мало, чтобы заполучить алмаз «Море огня», который, по легенде, обрекает его владельца на бессмертие. Алмаз раньше хранился в Музее естественной истории в Париже и был вывезен оттуда работавшим в нем Даниэлем после захвата города.

Кажется, что у мини-сериала Шона Леви, известного прежде всего своими комедиями (см. «Главный герой»), было все, чтобы стать успешным. Литературный первоисточник — роман Энтони Дорра, ставший бестселлером и награжденный Пулитцеровской премией. Первоклассный сценарист Стивен Найт, создатель «Острых козырьков», «Лока», соавтор «Табу». Наконец, звездный каст с Руффало и Лори на первом плане. Но что-то пошло не так.

Весь невидимый нам свет

Рассуждать о достоинствах и недостатках романа, не читая его, невозможно. Но образная система сериала кажется ужасно невыразительной. Герои однополярны. Мари и вовсе до одури блаженна и разве что по воде не ходит. Даниэль, несмотря на то что его играет замечательный Руффало, — просто добрый папенька, рассказывающий милые истории. Немцы, напротив, показаны однообразно и именно так, как это делали сотни раз прежде, — то есть постоянно кричат, поминают Гитлера и брызжут слюной. О старающемся изобразить безумие героя Айдингера, которому самое место в очередном фильме об Индиане Джонсе, я уже упоминал. Некоторый интерес представляют разве что Вернер, истории становления которого посвящено много времени, и Этьен — ветеран еще Первой мировой войны, после появления Мари возвращающийся к жизни. Но даже эти два персонажа выглядят искусственно, их истории не развиты до конца, им не хватает точности и остроты, а реплики звучат нарочито.

Весь невидимый нам свет

Диалогам вообще не хватает живости и двусмысленности. Герои просто заявляют о своих мыслях и чувствах. Вот замечательный пример. Реплика Юты, сестры Вернера: «Ты единственный, кто у меня остался, Вернер. Ты — вся моя семья». Никакого подтекста, кроме как в зашифрованных радиопосланиях Мари, в диалогах просто нет. Все ясно, плоско и скучно. Это же касается и визуального повествования.

Леви рассказывает эту историю через легкую, уютную дымку, напоминающую о рождественской рекламе или новогодней комедии. Хотя, возможно, он просто следует за слоганом/названием книги и сериала.

В тяжелые темные времена человеку действительно важно помнить о том, что свет есть. Но вот в драматургии и искусстве вообще без темноты никак не обойтись.