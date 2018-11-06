В 1 сезоне сериала «Дуэт по праву» две давние соперницы через много лет вновь встречаются на работе – в следственном комитете небольшого родного городка. Майор Алла Давыдова руководит отделом и пользуется уважением коллег. Ее бывшая подруга Татьяна Титова также достигла немалых профессиональных успехов, но ее карьера сложилась в Москве, а не на малой родине. Однако женщина внезапно возвращается из столицы и переводится в команду Давыдовой. Решение Тани поражает всех знакомых, а Аллу пугает. Она считает, что соперница вернулась отбить у нее мужа. Но смешивать профессиональное и личное женщины не хотят.