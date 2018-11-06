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Дуэт по праву 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Дуэт по праву
Киноафиша Сериалы Дуэт по праву Сезоны Сезон 1

Дуэт по праву 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 ноября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 18
Продолжительность сезона 14 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Дуэт по праву»

В 1 сезоне сериала «Дуэт по праву» две давние соперницы через много лет вновь встречаются на работе – в следственном комитете небольшого родного городка. Майор Алла Давыдова руководит отделом и пользуется уважением коллег. Ее бывшая подруга Татьяна Титова также достигла немалых профессиональных успехов, но ее карьера сложилась в Москве, а не на малой родине. Однако женщина внезапно возвращается из столицы и переводится в команду Давыдовой. Решение Тани поражает всех знакомых, а Аллу пугает. Она считает, что соперница вернулась отбить у нее мужа. Но смешивать профессиональное и личное женщины не хотят.

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Дуэт по праву» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
6 ноября 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
6 ноября 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
7 ноября 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
7 ноября 2018
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
8 ноября 2018
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
8 ноября 2018
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
9 ноября 2018
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
9 ноября 2018
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
12 ноября 2018
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
12 ноября 2018
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
13 ноября 2018
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
13 ноября 2018
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
14 ноября 2018
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
14 ноября 2018
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
15 ноября 2018
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
15 ноября 2018
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
16 ноября 2018
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
16 ноября 2018
График выхода всех сериалов
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