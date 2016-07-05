В 1 сезоне сериала «Черный рынок» известный актер Майкл К. Уильямс перевоплощается в журналиста, чтобы раскрыть зрителям глаза на незаконный бизнес. Он изучает историю и причины появления браконьерства, наркомафии и подпольной торговли оружием. Уильямс стремится выяснить, кто и почему платит ворам, наемным убийцам и наркокурьерам. Он берет интервью у настоящих преступников, а также у пострадавших из-за их «бизнеса» жертв. Выясняется, что практически каждый американец невольно подпитывает огромную криминальную сеть. Но люди могут осознанным решением перестать «кормить» мафию.