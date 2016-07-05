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Черный рынок 2016 - 2022 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Черный рынок
Киноафиша Сериалы Черный рынок Сезоны Сезон 1

Black Market with Michael K. Williams
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 июля 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Черный рынок»

В 1 сезоне сериала «Черный рынок» известный актер Майкл К. Уильямс перевоплощается в журналиста, чтобы раскрыть зрителям глаза на незаконный бизнес. Он изучает историю и причины появления браконьерства, наркомафии и подпольной торговли оружием. Уильямс стремится выяснить, кто и почему платит ворам, наемным убийцам и наркокурьерам. Он берет интервью у настоящих преступников, а также у пострадавших из-за их «бизнеса» жертв. Выясняется, что практически каждый американец невольно подпитывает огромную криминальную сеть. Но люди могут осознанным решением перестать «кормить» мафию.

Рейтинг сериала

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8.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Черный рынок» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Нью-Джерси Драйв New Jersey Drive
Сезон 1 Серия 1
5 июля 2016
Незаконное морское ушко Illicit Abalone
Сезон 1 Серия 2
12 июля 2016
Железный трубопровод Iron Pipeline
Сезон 1 Серия 3
19 июля 2016
Постная сцена The Lean Scene
Сезон 1 Серия 4
26 июля 2016
Высокие ставки Higher Stakes
Сезон 1 Серия 5
2 августа 2016
Снят в Лондоне Lifted in London
Сезон 1 Серия 6
9 августа 2016
График выхода всех сериалов
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