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Черный рынок 2016 - 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Черный рынок
Киноафиша Сериалы Черный рынок Сезоны Сезон 2

Black Market with Michael K. Williams
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 10 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Черный рынок»

Во 2 сезоне сериала «Черный рынок» актер, режиссер и журналист Майкл К. Уильямс продолжает свое документальное расследование о преступном бизнесе. В этот раз он изучит различные схемы мошенничества с кредитными картами и посетит запрещенные подпольные бои, в которых победа ценится выше человеческой жизни. Также он затронет проблему нелегальных модификаций тела, которые буквально перевернули мировую модную индустрию. Зрителей ожидают встречи с настоящими ворами, мошенниками и убийцами, которые согласились ответить на вопросы журналиста. Цель Уильямса – показать изнанку незаконной добычи денег.

Рейтинг сериала

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8.1 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Черный рынок» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Вероятное мошенничество Scam Likely
Сезон 2 Серия 1
10 января 2022
Искусство повышения The Art of Boosting
Сезон 2 Серия 2
11 января 2022
Ярость против системы Rage Against the Machines
Сезон 2 Серия 3
24 января 2022
Каннабиз Cannabiz
Сезон 2 Серия 4
31 января 2022
Внутренняя Работа: Глубокая кожа Inside Job: Skin Deep
Сезон 2 Серия 5
7 февраля 2022
Фото-приманка Thirst Trap
Сезон 2 Серия 6
14 февраля 2022
График выхода всех сериалов
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