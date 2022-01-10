Во 2 сезоне сериала «Черный рынок» актер, режиссер и журналист Майкл К. Уильямс продолжает свое документальное расследование о преступном бизнесе. В этот раз он изучит различные схемы мошенничества с кредитными картами и посетит запрещенные подпольные бои, в которых победа ценится выше человеческой жизни. Также он затронет проблему нелегальных модификаций тела, которые буквально перевернули мировую модную индустрию. Зрителей ожидают встречи с настоящими ворами, мошенниками и убийцами, которые согласились ответить на вопросы журналиста. Цель Уильямса – показать изнанку незаконной добычи денег.