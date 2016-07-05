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Постер к сериалу Черный рынок
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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Киноафиша Сериалы Черный рынок
Черный рынок (2016 - 2022) Black Market with Michael K. Williams
Год выпуска 2016
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Vice TV
Продолжительность 6 часов 0 минут
О чем сериал

«Черный рынок» – это документальный сериал актера и режиссера Майкла К. Уильямса. Он рассказывает зрителям о мире незаконной торговли, наркобизнеса, угнанных машин и азартных игр. Причем криминальный бизнес не романтизируется, а предстает на экране таким, какой он есть, – поглощающим, порочным и жестоким. Сам Уильямс выступает в роли журналиста из «реального мира», путешествующего по разным временам и городам в поисках разгадок. Он берет интервью у мошенников и их жертв и раскрывает глаза зрителей на черный рынок.

Черный рынок - трейлер второго сезона
Черный рынок
трейлер второго сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Майкл Кеннет Уильямс
Майкл Кеннет Уильямс
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Черный рынок - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2016, 6 эпизодов
 
Черный рынок - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2022, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
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