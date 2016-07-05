«Черный рынок» – это документальный сериал актера и режиссера Майкла К. Уильямса. Он рассказывает зрителям о мире незаконной торговли, наркобизнеса, угнанных машин и азартных игр. Причем криминальный бизнес не романтизируется, а предстает на экране таким, какой он есть, – поглощающим, порочным и жестоким. Сам Уильямс выступает в роли журналиста из «реального мира», путешествующего по разным временам и городам в поисках разгадок. Он берет интервью у мошенников и их жертв и раскрывает глаза зрителей на черный рынок.