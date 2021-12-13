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Киноафиша Рецензии «В раю мест нет»: Рецензия Киноафиши

«В раю мест нет»: Рецензия Киноафиши

13 декабря 2021 11:09
«В раю мест нет»: Рецензия Киноафиши

Захватывающая фантастическая мелодрама для любителей сослагательного наклонения.

Геофизик Андрей (Артем Ткаченко) и геолог Вика (Екатерина Вилкова) встречаются на месте аномалии, вероятно, упавшего на землю метеорита. Объединяет их не только любовь к науке. Андрей и Вика – бывшие любовники, чей страстный роман завершился трагически для их законных супругов. Андрей не вынес чувства вины и ушел от Вики. Однако сейчас таинственная аномалия, связанная с неизвестным объектом, упавшим с небес, отправляет Андрея и Вику все дальше в прошлое, но смогут ли они исправить содеянное? Можно ли его исправить вообще?

Новую научно-фантастическую мелодраму платформа Kion предлагает смотреть двумя способами: как сериал из коротеньких эпизодов по 15-18 минут и как полнометражный художественный фильм. Сюжет фильма «В раю мест нет» действительно обладает членимостью, позволяющей без особого ущерба для зрительского восприятия смотреть картину короткими сериями, но все же это гораздо больше похоже на полный метр, чем на сериал.

Научно-фантастическая завязка сюжета нужна здесь исключительно для обрамления мелодраматической истории. Поклонникам путешествий во времени можно занизить ожидания: никто не будет утруждать себя причинно-следственными связями, решать парадокс убитого дедушки или парадокс близнецов. Никакого эффекта бабочки – герои оказываются в прошлом и почти моментально начинают действовать. Впрочем, действия эти не всегда полезны или вовсе имеют смысл.

«В раю мест нет»: Рецензия Киноафиши
В раю мест нет

Уже в первой серии очевидно более рациональный Андрей попробует начертить умную схему на окне, как обязывает его жанр, но Вика охолонит его ботанский энтузиазм, и уже через пару монтажных склеек герои страстно займутся сексом у вышеупомянутого окна. Чувственное в этой истории всегда побеждает рациональное.

Впрочем, даже признанный гений современного сай-фая Кристофер Нолан снимает по сути мелодрамы, натянутые на сложный научно-фантастический каркас. Другое дело, что принятая в данной истории условность даже по меркам фантастики чрезмерно условна. События финальной серии и вовсе мотивированы исключительно мелодраматически, что превращает историю практически в сказку, но оно и нормально, ведь это не кино про путешествия во времени, это кино про любовь.

Сентиментальные фрагменты Эдуарду Бордукову удаются вполне удачно. Автор недавней спортивной драмы «На острие» и незаслуженно забытой «Коробки» умеет работать с изначально слезливым материалом (неслучайно многие его работы – про спорт) и не оформлять его приторно. Помогает ему в этом центральный актерский дуэт Ткаченко-Вилкова. Их персонажи погрязли в сложной дилемме между чувством долга и чувством вины, и очень интересно смотреть, как они продолжают запутываться в этой паутине.

«В раю мест нет»: Рецензия Киноафиши
В раю мест нет

«В раю мест нет» – неплохой жанровый эксперимент на стыке фантастики и мелодрамы с очевидным перекосом в сторону второго. Это умело снятая картина, хорошо подходящая для вечернего просмотра. Скорее всего, вдвоем.

Пётр Волошин
Пётр Волошин
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