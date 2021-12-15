В 1 сезоне сериала «В раю мест нет» в лесу приземляется метеорит. На место его падения вызывают ученых – геофизика Андрея и геолога Викторию. Когда-то эти двое были любовниками, но им пришлось расстаться. Супруг женщины погиб, а жена мужчины ушла от него, забрав ребенка. Вика и Андрей уверены, что во всех семейных бедах виноват их роман. Они по-прежнему любят друг друга, но не могут позволить себе быть вместе. Оказавшись рядом с метеоритом, они понимают, что попали во временную петлю и обрели шанс все исправить.