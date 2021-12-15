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В раю мест нет 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала В раю мест нет
Киноафиша Сериалы В раю мест нет Сезоны Сезон 1

В раю мест нет 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 декабря 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 2 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «В раю мест нет»

В 1 сезоне сериала «В раю мест нет» в лесу приземляется метеорит. На место его падения вызывают ученых – геофизика Андрея и геолога Викторию. Когда-то эти двое были любовниками, но им пришлось расстаться. Супруг женщины погиб, а жена мужчины ушла от него, забрав ребенка. Вика и Андрей уверены, что во всех семейных бедах виноват их роман. Они по-прежнему любят друг друга, но не могут позволить себе быть вместе. Оказавшись рядом с метеоритом, они понимают, что попали во временную петлю и обрели шанс все исправить.

Рейтинг сериала

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7.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «В раю мест нет» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
15 декабря 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
15 декабря 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
22 декабря 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
22 декабря 2021
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
29 декабря 2021
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
29 декабря 2021
График выхода всех сериалов
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