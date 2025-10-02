Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Киберслав
Статьи
Статьи о сериале «Киберслав»
О сериале
Сезоны
Отзывы
Новости
Статьи
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Статьи о сериале «Киберслав»
Вся информация о сериале
«Феномен»: создательница «Киберслава» объяснила гениальность «Евангелиона» — аниме не для детей уникально в своем роде
Тайтл в этом году празднует юбилей.
1 комментарий
2 октября 2025 12:19
«Атака титанов» в лаптях из карбона: продолжение «Киберслава» показали избранным — нашли отсылки к Балабанову (и слишком много обнаженки)
Какому-нибудь Netflix такой колорит и не снился.
Написать
17 сентября 2025 11:41
До финала «Киберслава» осталось 7 серий, и дата их выхода уже не тайна: «Кинопоиск» раскрыл карты
Обещанного больше не ждут три года.
Написать
23 августа 2025 13:46
Уже официально: новые серии «Киберслава» наконец-то покажут уже в сентябре — только вот посмотреть их смогут лишь избранные
Не ждите появления экранок на пиратских сайтах.
Написать
17 августа 2025 16:11
Славянский «Киберслав» поставили в один ряд с «Ковбой Бибоп» и «Эрго Прокси»: по уровню хайпа приблизился к «Поднятию уровня»
Зрители напомнили еще несколько проектов, которые напоминает новинка с 1 эпизодом.
Написать
9 августа 2025 17:09
Весь сезон «Киберслава» в 2025-м ждать не стоит, но есть сразу две приятные новости для фанатов русского аниме
«Кинопоиск» поделился свежими инсайдами.
Написать
10 июля 2025 18:07
Обещанного три года ждут: создатели заикнулись о новых сериях «Киберслава» — аниме не забросили, но есть вещи на порядок важнее
Придется проявить богатырское терпение.
1 комментарий
1 мая 2025 12:48
По серии в год: мрачные вести для всех, кто ждет продолжение «Киберслава» — сезон целиком, похоже, увидим в следующей жизни
Обещанного три года ждут? В нашем случае — уже семь.
Написать
20 апреля 2025 21:59
Сюжет по сказкам Пушкина и Толстого: еще одно русское аниме, самое то на замену «Киберславу»
Идеально подойдет для того, чтобы скоротать время в ожидании.
1 комментарий
24 февраля 2025 08:26
«Лютая смесь "Акиры" и Миядзаки»: даже зарубежные зрители в щенячьем восторге от «Киберслава» — хвалят почти за всё
Остался лишь один вопрос: новые серии-то когда?
Написать
23 февраля 2025 18:07
«Киберслав» — далеко не первое российское аниме, но об этом тайтле 15-летней давности многим попросту стыдно вспоминать
Рейтинг в 5,6 на IMDb говорит сам за себя.
3 комментария
23 февраля 2025 15:13
В Японии мультсериалы так не делают: почему аниме «Киберслав» нарушило главный закон жанра
Мультик «Кинопоиска» вообще получился очень самобытным.
30 комментариев
22 февраля 2025 20:32
Почему не выходят новые серии «Киберслава»? Причина веская, но примут ее не все
Шоураннеры не торопятся радовать поклонников мульта.
3 комментария
20 февраля 2025 15:13
Первое русское аниме «Киберслав» закончили на 1 серии? Когда ждать продолжение, что смотреть в перерыве
Проект пал жертвой амбиций его создателей? Разбиремся в нюансах.
3 комментария
10 февраля 2025 07:58
Сколько будет сезонов, кем вдохновлялись, при чем тут «Звездные войны»? Отвечаем на главные вопросы о «Киберславе»
Амбициозный проект не ограничится парой серий, и это не может не радовать.
1 комментарий
15 января 2025 20:32
«Это его лучшая киноработа на сегодня»: Безруков выбрал самую выдающуюся роль Кологривого
Памятники героям «Офицеров» поставили совсем в других местах: где на самом деле снимали культовый советский хит
Этот свежий сериал-триллер моментально стал №1 на Netflix, но зрители уже нашли у него важный недостаток
В списке даже Штирлиц: 10 актеров, отказавшихся играть в «Москва слезам не верит» — сможете угадать хотя бы 5? (фото)
«Дандадан» больше не в топе: зато 10 других аниме сейчас на пике — у № 1 рейтинг 9.5 на IMDb, хотя это романтика, а не сенен
«Вижу белые лица»: Борисов разошелся на съемках у Кончаловского — за секунду «Хроники русской революции» стали бы дороже на 1,5 млн рублей
Блокадник стал легендой всего СССР: скоро в прокат выходит долгожданная спортивная драма — запишите дату премьеры
Отведать краба, джемом закусить: в криминальных кличках героев сериала «Лихие» запутаться легче легкого — разложили по полочкам
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
«Россию так и не спасли»: Роман Карцев снялся в трех фильмах Рязанова, но полюбил лишь один — от остальных воротило и его, и зрителей
«Феномен»: создательница «Киберслава» объяснила гениальность «Евангелиона» — аниме не для детей уникально в своем роде
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667