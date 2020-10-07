В 1 сезоне 15 серии сериала «Неверный» Сельчук, Волкан, Асие и Ниль боятся одного и того же. Этот страх объединяет их, но при этом способствует новым внутренним столкновениям. Атмосфера между Дерин и Волканом стремительно накаляется.
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