В 1 сезоне 8 серии сериала «Неверный» Асие и Волкан не могут найти общий язык. Ситуация между ними обостряется. По всей видимости, брак окончательно распался. Али предстоит сделать непростой выбор. Он сталкивается с множеством дилемм.
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