Общались только жестами? Действительно ли Сулейман запретил говорить во дворце после смерти Хюррем

В «Судной ночи 6» вернется прежний герой: фанаты уже сделали ставку на любимого персонажа

«Это не анонс»: создатель «Игры в кальмара» объяснил появление Кейт Бланшетт в финале

Понравился «Хрустальный» с Васильевым? Вот еще 3 похожих сериала — без «Невского» и «Фишера», но с высоким рейтингом

Звезда «Офиса» работала в кинотеатре и водила старенькую «Хонду» во время съемок сериала — сейчас она мультимиллионер

С «Интерстелларом» все понятно: но сможете ли вы узнать 5 других фильмов по кадрам с космонавтами? (тест)

В СССР сняли немало летних сказок и мультфильмов: тест покажет, хорошо ли вы их помните

Ждете 3-й сезон «Ванпанчмена»? Рассказываем, что известно про дату выхода и сюжет

Не хуже «Невского»: 3 захватывающих детектива от НТВ с отличным рейтингом — №1 оценили даже выше

ИИ снова взялся за советское кино: попробуйте угадать 5 культовых фильмов по рисункам нейросети (тест)