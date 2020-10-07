В 1 сезоне 5 серии сериала «Неверный» Асие, ее сын и Волкан внезапно столкнутся в ресторане с Генюль, Дерин и Халюком. Атмосфера между участниками событий будет крайне напряженной. Помимо всего прочего, у Волкана возникают финансовые проблемы.
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