В 1 сезоне 23 серии сериала «Неверный» Волкан принял решение развестись. Это стало очередным камнем преткновения между Дерин и Асие. Все шокированы этой новостью. Волкан понимает, что оказался в тупике из-за спонтанного решения разгневанной Дерин.
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