В 1 сезоне 21 серии сериала «Неверный» признание Сельчука шокировало всех участников событий. Никто не ожидал, что его отцом является Халюк. План Генюль тоже оказался подобен взрыву бомбы. Асие и Сельчук оказались в эпицентре кризиса.
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