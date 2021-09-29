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Неверный 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Неверный
Киноафиша Сериалы Неверный Сезоны Сезон 2

Sadakatsiz
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 29 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 29
Продолжительность сезона 58 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Неверный»

Во 2 сезоне сериала «Неверный» после трагедии, которая произошла с Дерин, Асие уехала в Стамбул вместе со своим сыном Али и Ниль и начала там новую жизнь. Женщина устроилась на работу в отделение экстренной помощи. Они с Али счастливы. В это время Волкан продолжает жить в Текирдаге вместе с Дерин. После автокатастрофы девушка осталась инвалидом. Она не может ходить и нуждается в постоянном уходе. Через несколько месяцев, по пути на свадебную церемонию Бахар и Мелиха, происходит событие, которое изменит жизнь Асие...

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Неверный» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Эпизод 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
29 сентября 2021
Эпизод 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
6 октября 2021
Эпизод 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
13 октября 2021
Эпизод 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
20 октября 2021
Эпизод 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
27 октября 2021
Эпизод 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
3 ноября 2021
Эпизод 7 Episode 7
Сезон 2 Серия 7
10 ноября 2021
Эпизод 8 Episode 8
Сезон 2 Серия 8
17 ноября 2021
Эпизод 9 Episode 9
Сезон 2 Серия 9
24 ноября 2021
Эпизод 10 Episode 10
Сезон 2 Серия 10
1 декабря 2021
Эпизод 11 Episode 11
Сезон 2 Серия 11
8 декабря 2021
Эпизод 12 Episode 12
Сезон 2 Серия 12
15 декабря 2021
Эпизод 13 Episode 13
Сезон 2 Серия 13
22 декабря 2021
Эпизод 14 Episode 14
Сезон 2 Серия 14
29 декабря 2021
Серия 15 Episode 46
Сезон 2 Серия 15
19 января 2022
Серия 16 Episode 47
Сезон 2 Серия 16
2 февраля 2022
Серия 17 Episode 48
Сезон 2 Серия 17
9 февраля 2022
Серия 18 Episode 49
Сезон 2 Серия 18
16 февраля 2022
Серия 19 Episode 50
Сезон 2 Серия 19
23 февраля 2022
Серия 20 Episode 51
Сезон 2 Серия 20
2 марта 2022
Серия 21 Episode 52
Сезон 2 Серия 21
16 марта 2022
Серия 22 Episode 53
Сезон 2 Серия 22
23 марта 2022
Серия 23 Episode 54
Сезон 2 Серия 23
30 марта 2022
Серия 24 Episode 55
Сезон 2 Серия 24
6 апреля 2022
Серия 25 Episode 56
Сезон 2 Серия 25
13 апреля 2022
Серия 26 Episode 57
Сезон 2 Серия 26
20 апреля 2022
Серия 27 Episode 58
Сезон 2 Серия 27
11 мая 2022
Серия 28 Episode 59
Сезон 2 Серия 28
18 мая 2022
Серия 29 Episode 60
Сезон 2 Серия 29
25 мая 2022
График выхода всех сериалов
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