В 1 сезоне 6 серии сериала «Неверный» Асие ощущает себя загнанной в угол. Женщина понимает, что ее окружают предатели и лжецы. Тогда она решает разыграть последний козырь. Асие преследует единственную цель – обеспечить безопасность своего сына.
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