В 1 сезоне 1 серии сериала «Неверный» Асие счастливо живет со своим супругом Волканом и их сыном Али. Беззаботному многолетнему счастью пришел конец в тот момент, когда женщина увидела на одежде мужа светлый волос. Это породило в Асие сомнения.
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