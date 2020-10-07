В 1 сезоне 12 серии сериала «Неверный» нападение на Асие отражается не только на ее отношениях с сыном. В общении Волкана и Дерин тоже многое меняется. Бахар и Мерт подвергаются очередному испытанию. Генюль намерена контролировать происходящее.
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