Во 2 сезоне 4 серии сериала «Генлок» по мере приближения битвы за Наковальню, Камми сталкивается со своими товарищами по команде. По ходу развития событий Вэл также связывается с Кадзу. Впоследствии Чейз раскрывает всем темную правду...
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